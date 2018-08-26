Израильские военные арестовали 11 палестинцев, подозреваемых в терроризме
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Израильские солдаты арестовали за выходные 11 палестинцев, подозреваемых в причастности к террористической деятельности, а также изъяли несколько единиц стрелкового оружия. Об этом со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля сообщает ТАСС, передает УНН.
"За выходные армейские подразделения при поддержке полиции, пограничной полиции и Службы общей безопасности Израиля арестовали в Иудее и Самарии 11 палестинцев, разыскиваемых по подозрению в причастности к террористической деятельности, массовому террору и насильственным действиям в отношении израильских гражданских лиц и солдат", - сообщили военные.
В Армии обороны Израиля добавили, что в ходе обысков были изъяты пять единиц огнестрельного оружия кустарного производства и одна винтовка М-16, а "подозреваемые переданы для допросов представителям контрразведки".
Напомним, Израиль утвердил соглашение о перемирии с палестинским движением ХАМАС.