Ізраїльські військові заарештували 11 палестинців, підозрюваних у тероризмі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Ізраїльські солдати заарештували за вихідні 11 палестинців, підозрюваних в причетності до терористичної діяльності, а також вилучили кілька одиниць стрілецької зброї. Про це з посиланням на прес-службу Армії оборони Ізраїлю повідомляє ТАСС, передає УНН.
"За вихідні армійські підрозділи за підтримки поліції, прикордонної поліції і Служби загальної безпеки Ізраїлю заарештували в Юдеї та Самарії 11 палестинців, яких розшукують за підозрою в причетності до терористичної діяльності, масового терору і насильницьких дій щодо ізраїльських цивільних осіб і солдатів", - повідомили військові.
В Армії оборони Ізраїлю додали, що у ході обшуків були вилучені п'ять одиниць вогнепальної зброї кустарного виробництва і одна гвинтівка М-16, а "підозрювані передані для допитів представникам контррозвідки".
Нагадаємо, Ізраїль затвердив угоду про перемир'я з палестинським рухом ХАМАС.