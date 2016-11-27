Израильские самолеты убили четырех боевиков ИГ

Израильские войска открыли огонь в ответ на обстрел боевиков "Исламского государства", а затем по террористам ударили ВВС Израиля.

"Военно-воздушные силы вмешались и уничтожили автомобиль боевиков, вероятно убив четырех террористов", - сказал израильской подполковник Питер Лернер.

Он добавил, что боевики принадлежали к подразделению ИГ под названием "Бригада мучеников Ярмук".

Как отметили в сообщении, предыдущие нападения боевиков "Исламского государства" осуществлялись в основном на территории Сирии. Там террористы направляли нападения на маршруты поставок и склады оружия ливанской шиитской мусульманской группы "Хезболла", чьи боевики поддерживают армию президента Сирии Башара Аль-Асада.

Как сообщал УНН, иракская армия объявила об уничтожении в пригороде Мосула одного из главарей террористической группировки "Исламское государство" Абу Анаса аш-Шишани.