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Ізраїльські літаки вбили чотирьох бойовиків ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Військові літаки Ізраїлю вбили чотирьох бойовиків "Ісламської держави" через те, що останні відкрили мінометний вогонь та стріляли по ізраїльських солдатах, які патрулювали уздовж сирійської сторони Голанських висот. Про це передає УНН з посиланням на Reuters.

Ізраїльські літаки вбили чотирьох бойовиків ІД

Ізраїльські війська відкрили вогонь у відповідь на обстріл бойовиків “Ісламської держави”, а потім по терористам вдарили ВПС Ізраїлю.

“Військово-повітряні сили втрутилися і знищили автомобіль бойовиків, ймовірно вбивши чотирьох терористів”, — сказав ізраїльській підполковник Пітер Лернер.

Він додав, що бойовики належали до підрозділу ІД під назвою “Бригада мучеників Ярмука”.

Як зазначили у повідомленні, попередні напади бойовиків “Ісламської держави” здійснювались в основному на території Сирії. Там терористи спрямовували напади на маршрути поставок і склади зброї ліванської шиїтської мусульманської групи “Хезболла”, чиї бойовики підтримують армію президента Сирії Башара Аль-Асада.

Як повідомляв УНН, іракська армія оголосила про знищення в передмісті Мосула одного з ватажків терористичного угрупування “Ісламська держава” Абу Анаса аш-Шішані.

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