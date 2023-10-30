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Калибр (семейство ракет)

Израиль расширяет наземную операцию в Газе и отправил туда дополнительные силы

Киев • УНН

 • 33168 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Ночью Израиль отправил дополнительные наземные войска в Газу. Об этом сообщил израильский военный представитель контр-адмирала Даниэль Хагари, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Израиль расширяет наземную операцию в Газе и отправил туда дополнительные силы

Цитата

«Дополнительные силы вошли в сектор. Наша активность там будет только усиливаться», - сказал он на ежедневном брифинге, цитирует его СNN.

Детали

Контр-админрал добавил, что десятки боевиков ХАМАС были убиты во время недавних боев, когда израильские сухопутные войска продвинулись к позициям ХАМАС.

Он сказал, что израильские силы проводят расширенную наземную операцию, в рамках которой танки, бронетехника и пехота при поддержке авиации двигаются к позициям ХАМАС.

Контекст

Израильские войска продвинулись более чем на расстояние около 3 километров вглубь Газы в рамках расширяющейся наземной операции, как показал анализ CNN. На выходных Израиль объявил, что вступил во второй этап своей войны против ХАМАС, а в воскресенье заявил, что его наземная операция в Газе будет усилена после недель воздушных ударов по территории, контролируемой ХАМАС.

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