Израиль расширяет наземную операцию в Газе и отправил туда дополнительные силы
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Ночью Израиль отправил дополнительные наземные войска в Газу. Об этом сообщил израильский военный представитель контр-адмирала Даниэль Хагари, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Цитата
«Дополнительные силы вошли в сектор. Наша активность там будет только усиливаться», - сказал он на ежедневном брифинге, цитирует его СNN.
Детали
Контр-админрал добавил, что десятки боевиков ХАМАС были убиты во время недавних боев, когда израильские сухопутные войска продвинулись к позициям ХАМАС.
Он сказал, что израильские силы проводят расширенную наземную операцию, в рамках которой танки, бронетехника и пехота при поддержке авиации двигаются к позициям ХАМАС.
Контекст
Израильские войска продвинулись более чем на расстояние около 3 километров вглубь Газы в рамках расширяющейся наземной операции, как показал анализ CNN. На выходных Израиль объявил, что вступил во второй этап своей войны против ХАМАС, а в воскресенье заявил, что его наземная операция в Газе будет усилена после недель воздушных ударов по территории, контролируемой ХАМАС.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль "перешел в новую фазу" в войне против ХАМАС - министр обороны Галант