Ізраїль розширює наземну операцію в Газі та відправив туди додаткові сили
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Вночі Ізраїль відправив додаткові наземні війська в Газу. Про це повідомив ізраїльський військовий представник, контр-адмірала Даніель Хагарі, пише УНН з посиланням на CNN.
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«Додаткові сили увійшли в сектор. Наша активність там буде тільки посилюватися», - сказав він під час щоденного брифінгу, цитує його СNN.
Деталі
Контр-адмінрал додав, що десятки бойовиків ХАМАС були вбиті під час нещодавніх боїв, коли ізраїльські сухопутні війська просунулися до позицій ХАМАС.
Він сказав, що ізраїльські сили проводять розширену наземну операцію, у рамках якої танки, бронетехніка та піхота за підтримки авіації рухаються до позицій ХАМАС.
Контекст
Ізраїльські війська просунулися більш ніж на відстань близько 3 кілометрів вглиб Гази в рамках наземної операції, що розширюється, як показав аналіз CNN. На вихідних Ізраїль оголосив, що вступив у "другий етап" своєї війни проти ХАМАС, а в неділю заявив, що його наземна операція в Газі буде посилена після тижнів повітряних ударів по території, контрольованій ХАМАС.
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