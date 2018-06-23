Израиль приостанавливает участие в Совете ООН по правам человека

Говоря на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены публично обсуждать этот вопрос, дипломаты заявили, что Израиль “снизил” свое участие в совете, чтобы приблизить свою позицию к позиции Соединенных Штатов.

Дипломаты предупредили, что этот шаг не является окончательным и может измениться. Израиль не является одним из 47 государств-членов Совета, но участвовал, как и большинство других стран, в качестве наблюдателя. Представитель совета, Роландо Гомес, подтвердил, что Израиль не принимал участия в пленарном заседании в пятницу.

В министерстве иностранных дел Израиля отказались от комментариев.

Как сообщал УНН, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил американского президента Дональду Трампу за выход США из Совета ООН по правам человека.