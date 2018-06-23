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Ізраїль призупиняє участь в Раді ООН з прав людини

Ізраїль призупиняє участь в Раді ООН з прав людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Ізраїль призупинив свою участь у Раді ООН з прав людини, через кілька днів після того, як Сполучені Штати оголосили про свій вихід із цього органу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.

Говорячи на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати це питання, дипломати заявили, що Ізраїль “знизив” свою участь в раді, щоб наблизити свою позицію до позиції Сполучених Штатів.

Дипломати попередили, що цей крок не є остаточним і може змінитися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, в якості спостерігача. Представник ради, Роландо Гомес, підтвердив, що Ізраїль не брав участі в пленарному засіданні в п’ятницю.

У міністерстві закордонних справ Ізраїлю відмовилося від коментарів.

Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував американському президентові Дональду Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини.

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