Ізраїль призупиняє участь в Раді ООН з прав людини
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Ізраїль призупинив свою участь у Раді ООН з прав людини, через кілька днів після того, як Сполучені Штати оголосили про свій вихід із цього органу. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
Говорячи на умовах анонімності, оскільки вони не були уповноважені публічно обговорювати це питання, дипломати заявили, що Ізраїль “знизив” свою участь в раді, щоб наблизити свою позицію до позиції Сполучених Штатів.
Дипломати попередили, що цей крок не є остаточним і може змінитися. Ізраїль не є одним з 47 держав-членів Ради, але брав участь, як і більшість інших країн, в якості спостерігача. Представник ради, Роландо Гомес, підтвердив, що Ізраїль не брав участі в пленарному засіданні в п’ятницю.
У міністерстві закордонних справ Ізраїлю відмовилося від коментарів.
Як повідомляв УНН, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував американському президентові Дональду Трампу за вихід США з Ради ООН з прав людини.