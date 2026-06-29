Израиль официально признал геноцид армян на фоне напряженности с Турцией
Киев • УНН
Правительство Израиля единогласно проголосовало за признание геноцида армян. Министр иностранных дел Гидеон Саар обвинил турецкое правительство в отрицании и преуменьшении этого преступления.
Правительство Израиля единогласно проголосовало за официальное признание геноцида армян на фоне ухудшения отношений с Турцией. Это произошло в воскресенье, 28 июня, сообщает УНН со ссылкой на Politico.
Детали
Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар на заседании правительства заявил, что геноцид армян "и по сей день остается предметом институционализированной кампании отрицания и преуменьшения, включая манипулятивное переписывание истории, главным образом со стороны турецкого правительства".
Османская империя систематически совершала преступления, составляющие геноцид, с целью уничтожения армянского народа
Контекст
Геноцид армян был осуществлен властями Османской империи в 1915-1923 годах. Он начался еще во времена Первой мировой войны и происходил путем преднамеренного и системного массового уничтожения и депортации армянского населения. В течение этого времени, по оценкам историков, погибло более 1,5 млн армян.
Более 30 стран мира признали эти массовые убийства геноцидом армянского народа. Среди них - Австрия, Аргентина, Бразилия, Болгария, Бельгия, Ватикан, Греция, Кипр, Литва, Германия, Нидерланды, Ливан, Польша, Россия, Словакия, США, Сирия, Франция.
В то же время, Турция официально не признает массовые убийства армян геноцидом. Украина также официально не признала геноцид армян из-за нежелания портить отношения с Турцией и Азербайджаном.
Напомним
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности предоставить свою площадку для переговоров между делегациями Украины и России, чтобы возобновить дипломатический процесс урегулирования войны.