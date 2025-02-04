Избиение несовершеннолетней на Оболони: какое наказание применят к девушкам-участницам инцидента
Киев • УНН
В Киеве две девушки 11 и 15 лет избили 14-летнюю знакомую на спортивной площадке. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.
Ювенальные прокуроры направили в суд ходатайство о принудительных мерах воспитательного характера к девушкам, которые били по лицу 14-летнюю знакомую в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева в суд направлены ходатайства о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам 15-ти и 11-ти лет, которые били по лицу 14-летнюю знакомую (ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины),
Детали
Видео избиения девушки было опубликовано в соцсетях 23 января вечером. По данному факту проведено досудебное расследование, которым установлено, что накануне подростки поссорились, а затем начали выяснять отношения с применением силы на спортивной площадке.
Другие две девушки снимали все это на телефон, а видеозапись распространили среди сверстников. После инцидента потерпевшая пошла домой, впрочем родителям ничего не рассказала.
Потерпевшую 14-летнюю девушку допросили ювенальный прокурор и дознаватель в Центре защиты прав ребенка (по модели Барнахус) при участии специалиста - психолога. Другие подростки допрошены по методике «зеленой комнаты».
Учитывая то, что подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратурой в Оболонский районный суд направлены ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера,
Досудебное расследование осуществлялось ювенальными дознавателями Оболонского УП ГУНП в г. Киеве.
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