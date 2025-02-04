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Избиение несовершеннолетней на Оболони: какое наказание применят к девушкам-участницам инцидента

Избиение несовершеннолетней на Оболони: какое наказание применят к девушкам-участницам инцидента

Киев  •  УНН

 • 8167 просмотра

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В Киеве две девушки 11 и 15 лет избили 14-летнюю знакомую на спортивной площадке. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер воспитательного характера.

Ювенальные прокуроры направили в суд ходатайство о принудительных мерах воспитательного характера к девушкам, которые били по лицу 14-летнюю знакомую в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, пишет УНН.

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Оболонской окружной прокуратуры Киева в суд направлены ходатайства о применении принудительных мер воспитательного характера к девушкам 15-ти и 11-ти лет, которые били по лицу 14-летнюю знакомую (ч. 1 ст. 126 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

Видео избиения девушки было опубликовано в соцсетях 23 января вечером. По данному факту проведено досудебное расследование, которым установлено, что накануне подростки поссорились, а затем начали выяснять отношения с применением силы на спортивной площадке.

Другие две девушки снимали все это на телефон, а видеозапись распространили среди сверстников. После инцидента потерпевшая пошла домой, впрочем родителям ничего не рассказала.

Потерпевшую 14-летнюю девушку допросили ювенальный прокурор и дознаватель в Центре защиты прав ребенка (по модели Барнахус) при участии специалиста - психолога. Другие подростки допрошены по методике «зеленой комнаты».

Учитывая то, что подростки не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, прокуратурой в Оболонский районный суд направлены ходатайства о применении к ним принудительных мер воспитательного характера,

- добавили в прокуратуре.

Досудебное расследование осуществлялось ювенальными дознавателями Оболонского УП ГУНП в г. Киеве.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: 16-летнего подозреваемого отправили под арест22.01.25, 11:49 • 36334 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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