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Побиття неповнолітньої на Оболоні: яке покарання застосують до дівчат-учасниць інциденту

Київ • УНН

 • 30081 перегляди

В Києві дві дівчини 11 та 15 років побили 14-річну знайому на спортивному майданчику. Прокуратура направила до суду клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру.

Ювенальні прокурори скерували до суду клопотання про примусові заходи виховного характеру до дівчат, які били по обличчю 14-річну знайому в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, пише УНН.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури м.Києва до суду скеровані клопотання про застосування примусових заходів виховного характеру до дівчат 15-ти та 11-ти років, які били по обличчю 14-річну знайому (ч. 1 ст. 126 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Відео побиття дівчини було опубліковано у соцмережах 23 січня ввечері. За вказаним фактом проведено досудове розслідування, яким встановлено, що напередодні підлітки посварились, а згодом почали з’ясовувати стосунки із застосуванням сили на спортивному майданчику.

Інші дві дівчини знімали все це на телефон, а відеозапис розповсюдили серед однолітків. Після інциденту потерпіла пішла додому, втім батькам нічого не розповіла.

Потерпілу 14-річну дівчину допитали ювенальний прокурор і дізнавач в Центрі захисту прав дитини (за моделлю Барнахус) за участі спеціаліста – психолога. Інших підлітків допитано за методикою "зеленої кімнати".

Враховуючи те, що підлітки не набули віку, з якого настає кримінальна відповідальність, прокуратурою до Оболонського районного суду скеровані клопотання про застосування до них примусових заходів виховного характеру,

- додали у прокуратурі.

Досудове розслідування здійснювалося ювенальними дізнавачами Оболонського УП ГУНП у м. Києві.

Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: 16-річний підозрюваний отримав арешт22.01.25, 11:49 • 36569 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКиївКримінал та НП
kyivКиїв

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