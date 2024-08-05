На фоне замедления наплыва украинцев и планами Варшавы усилить ограничения в миграционной политике польские предприниматели сталкиваются со все большей нехваткой работников. Об этом пишет Rzeczpospolita, передает УНН.

Детали

Как отмечает издание, количество вакансий растет ежеквартально. По данным Главного управления статистики Польши, на конец марта их было более 112 тысяч.

В некоторых отраслях нехватка персонала уже является проблемой для половины или более компаний. В частности, это заметно в строительстве, производстве, транспорте и логистике, хотя там и работает много иммигрантов.

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Экономисты считают, что ситуация может еще ухудшиться, потому что "потенциал иммиграции из стран с похожим культурным прошлым (например, Украины и Беларуси) постепенно иссякает, и правительство может усилить миграционную политику, что повлияет на приток рабочей силы из более отдаленных стран".

К тому же демографическая ситуация в Польше также способствует увеличению дефицита рабочей силы.

Дополнение

Между тем главный экономист польской хозяйственной палаты Петр Сорочинский считает, что единого средства для улучшения ситуации на рынке труда Польши нет.

Он предлагает объединить такие варианты, как трудоустройство иностранцев, автоматизацию производственного процесса и привлечение малоактивных групп (пожилых людей, людей с инвалидностью, женщин).

Еще одним вариантом, по его словам, может быть открытие университетов для студентов из Центральной Европы и польских общин Южной и Центральной Америки.

Напомним

Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП. Это означает, что украинские компании уже составляют более 10% основанных бизнесов за этот период.