Из-за удара рф по энергетической инфраструктуре есть повреждения в Винницкой области - ОВА

В Винницкой области из-за удара рф по энергетической инфраструктуре есть повреждения, все потребители с электроснабжением, сообщила в среду первый заместитель главы Винницкой ОВА Наталья Заболотная в Facebook, пишет УНН.

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"Сегодня ночью враг снова бил по энергетической инфраструктуре. В Винницкой области в результате атаки есть повреждения. По состоянию на утро, благодаря слаженной работе энергетиков, все потребители запитаны. Спасибо всем службам за оперативность!" - написала Заболотная.

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