российский удар по Прикарпатью: часть региона осталась без света
Киев • УНН
Утром российские войска нанесли удар по Прикарпатью. В результате атаки часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, пострадавших нет.
российские войска сегодня утром нанесли удар по Прикарпатью, в результате чего в части области отсутствует свет, сообщила в среду руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.
Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших
По ее словам, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.
Напомним,
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.