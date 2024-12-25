российский удар по Прикарпатью: часть региона осталась без света

российские войска сегодня утром нанесли удар по Прикарпатью, в результате чего в части области отсутствует свет, сообщила в среду руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН.

Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших