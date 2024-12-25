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российский удар по Прикарпатью: часть региона осталась без света

российский удар по Прикарпатью: часть региона осталась без света

Киев  •  УНН

 • 1103 просмотра

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Утром российские войска нанесли удар по Прикарпатью. В результате атаки часть Ивано-Франковской области осталась без электроснабжения, пострадавших нет.

российские войска сегодня утром нанесли удар по Прикарпатью, в результате чего в части области отсутствует свет, сообщила в среду руководительница Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, передает УНН

Во время утренней тревоги враг нанес удар и по Прикарпатью. Вследствие этого часть области - без электроснабжения. К счастью, обошлось без пострадавших

- написала Онишук.

По ее словам, над ликвидацией последствий работают соответствующие службы.

Напомним,

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что российские оккупанты осуществили массированную атаку на энергетическую систему Украины.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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