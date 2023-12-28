Из-за непогоды без света 52 населенных пункта, ограничения электроснабжения не применяются - энергетики
Киев • УНН
Обесточены из-за непогоды 52 населенных пункта в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Электроэнергии, производимой электростанциями, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.
Из-за непогоды обесточены 52 населенных пункта в четырех областях. Вчера, 27 декабря, в энергосистеме был профицит. Ограничения поставок электроэнергии не применяются. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрэнерго и Минэнерго.
Обесточивание
На утро обесточены из-за непогоды 52 населенных пункта в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Из-за технических повреждений обесточены потребители в Днепропетровской и Запорожской областях.
Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 460 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Харьковской и Херсонской областях.
На Сумщине в результате вражеского артобстрела поврежден надземный стальной газопровод среднего давления. Отключено 185 абонентов.
В Днепре из-за срабатывания защитного оборудования на газовой сети приостановлено газоснабжение 334 потребителям и одному коммунально-бытовому объекту. В одном из сел Никопольского района в результате обстрелов обломками повреждены три газопровода.
Производство электроэнергии
Как сообщается, в настоящее время электроэнергии, произведенной электростанциями, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.
Вчера днем, 27 декабря, в энергосистеме был профицит, то есть избыток электроэнергии. Причина - солнечная погода способствовала работе солнечных электростанций на максимальной мощности.
В ответ на запрос "Укрэнерго", польский оператор энергосистемы PSE, в 3 дневных часа оказал аварийную помощь, приняв излишки украинской электроэнергии общим объемом 600 МВт*ч.
Экспорт/импорт
Экспорт сегодня отсутствует.
Импорт электроэнергии осуществляется в течение всех суток из Словакии, Польши, Румынии и Молдовы.
Из-за непогоды без света 52 населенных пункта, ограничения электроснабжения не применяются - энергетики
Обесточены из-за непогоды 52 населенных пункта в Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях. Электроэнергии, производимой электростанциями, хватает для обеспечения энергоснабжения всех потребителей.
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