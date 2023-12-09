Из-за мутаций "Омикрон" не вызывает тяжелой кислородной зависимости, но все еще опасен для групп риска - вирусолог
Киев • УНН
Вариант Омикрон сейчас напоминает обычное респираторное заболевание, но все еще представляет риски для пожилых людей и хронически больных.
Штамм коронавируса "Омикрон" изменился настолько, что теперь протекает как обычная респираторная болезнь. Однако он до сих пор несет угрозу для людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом во время брифинга сообщила врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко, передает корреспондент УНН.
Начиная с начала 2022, возможно даже с конца 21 года, когда пришел "Омикрон", то он фактически вытеснил все другие вирусы, которые мы знали - "Дельта" и "Альфа". Сейчас есть только "Омикрон", причем циркулирует одновременно много его субвариантов. Но, к счастью, "Омикрон" изменился настолько, что у него накопилось очень много мутаций в спаечном белке (это поверхностный белок, которым прикрепляется вирус к клетке) и он изменился настолько, что не вызывает тяжелой кислородной зависимости, как это было при предыдущих вариантах, когда люди умирали из-за того, что не было кислорода или нельзя было госпитализировать, или было слишком поздно. "Омикрон" обычно протекает, как обычная респираторная болезнь, но он опасен группам риска
Напомним
Появилась новая омикрон специфическая вакцина, которая более эффективна против коронавирусного штамма "Омикрон". На следующей неделе привиться можно будет в прививочных пунктах всех областей Украины. Это рекомендовано сделать людям, которые находятся в группе риска.
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Из-за мутаций "Омикрон" не вызывает тяжелой кислородной зависимости, но все еще опасен для групп риска - вирусолог
Вариант Омикрон сейчас напоминает обычное респираторное заболевание, но все еще представляет риски для пожилых людей и хронически больных.
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