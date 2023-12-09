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Из-за мутаций "Омикрон" не вызывает тяжелой кислородной зависимости, но все еще опасен для групп риска - вирусолог

Киев  •  УНН

09 декабрь 2023, 04:09  •  14245 просмотра

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Вариант Омикрон сейчас напоминает обычное респираторное заболевание, но все еще представляет риски для пожилых людей и хронически больных.

Штамм коронавируса "Омикрон" изменился настолько, что теперь протекает как обычная респираторная болезнь. Однако он до сих пор несет угрозу для людей старше 60 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Об этом во время брифинга сообщила врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко, передает корреспондент УНН.

Начиная с начала 2022, возможно даже с конца 21 года, когда пришел "Омикрон", то он фактически вытеснил все другие вирусы, которые мы знали - "Дельта" и "Альфа". Сейчас есть только "Омикрон", причем циркулирует одновременно много его субвариантов. Но, к счастью, "Омикрон" изменился настолько, что у него накопилось очень много мутаций в спаечном белке (это поверхностный белок, которым прикрепляется вирус к клетке) и он изменился настолько, что не вызывает тяжелой кислородной зависимости, как это было при предыдущих вариантах, когда люди умирали из-за того, что не было кислорода или нельзя было госпитализировать, или было слишком поздно. "Омикрон" обычно протекает, как обычная респираторная болезнь, но он опасен группам риска 

- сказала Алла Мироненко.

Напомним

Появилась новая омикрон специфическая вакцина, которая более эффективна против коронавирусного штамма "Омикрон". На следующей неделе привиться можно будет в прививочных пунктах всех областей Украины. Это рекомендовано сделать людям, которые находятся в группе риска.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

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