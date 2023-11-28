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Во время гололеда на автодороге Киев-Харьков произошло смертельное ДТП

Киев  •  УНН

28 ноябрь 2023, 15:11  •  8246 просмотра

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21-летний водитель погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе Киев-Харьков после того, как автомобиль не справился с управлением на гололедице и столкнулся с другим автомобилем, что привело к многочисленным травмам и одному смертельному случаю.

В Чугуевском районе Харькова на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" водитель из-за гололеда не справился с управлением, в результате чего произошла смертельная авария. Об этом сообщило главное управление Национальной полиции в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Вчера 41-летний водитель автомобиля "Renault Master", предварительно на участке дороги с гололедом, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В это время навстречу ехал 21-летний водитель "Renault Scenic", с которым и произошло столкновение.

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В результате ДТП 21-летний парень скончался на месте от полученных травм. Его 23-летний пассажир находится в реанимационном отделении. Водитель автомобиля "Renault Master" и его 21-летний пассажир также получили многочисленные телесные повреждения и доставлены в реанимационное отделение.

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Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
Через ожеледицю на автодорозі Київ-Харків сталась смертельна ДТП
A fatal accident occurs on the Kyiv-Kharkiv highway due to ice
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