Из Украины хотели вывезти старинные святые реликвии, скрыв в личных вещах, сообщили в понедельник в Государственной таможенной службе, пишет УНН.

Детали

На таможенном посту «Ужгород-автомобильный» на границе со Словакией, инспекторы Закарпатской таможни зафиксировали сразу два случая незаконного вывоза из Украины старинных икон.

«В первом - житель Херсона через «зеленый коридор» пытался вывезти реликвию «Господь Вседержитель» (датированную второй половиной XIX в.). В другом случае к незаконному перемещению через украинско-словацкую границу старинной иконы прибегла жительница Черкасской области, подсев в авто к иностранцу как пассажирка. Старинную икону «Пресвятая Богородица в красном с младенцем» таможенники обнаружили в личных вещах женщины», - сообщили в таможенной службе.

Указано, что обе реликвии изображены на деревянном покрытии и выполнены уникальной иконописной техникой

В отношении граждан Украины составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ч.1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Святыни изъяты и переданы специалистам для проведения экспертизы относительно возможной их принадлежности к культурной или исторической ценности.

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