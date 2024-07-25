Двум должностным лицам Волынской таможни сообщили о подозрении по делу на более чем 53 млн грн о провозе через пункт пропуска "Ягодин" техники Apple без надлежащей уплаты пошлин, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в четверг, пишет УНН.

Детали

"НАБУ и САП сообщили о подозрении двум должностным лицам Волынской таможни, действия которых привели к убыткам государству на сумму более 53 млн грн", - сообщили в НАБУ.

По данным следствия, в течение октября - декабря 2020 года служащие таможни способствовали незаконному перемещению через международный пункт пропуска "Ягодин" компьютерной техники Apple без надлежащей уплаты таможенных платежей. Импортируемую продукцию в частности маскировали подержанной сельскохозяйственной техникой и механическим оборудованием.

Всего задокументировано восемь эпизодов, когда служащие таможни умышленно не замечали незаконное перемещение товаров, составляли поддельные документы, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию, чем незаконно минимизировали таможенные платежи.

Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.

Следствие продолжается, НАБУ и САП устанавливают других возможных участников преступления.

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