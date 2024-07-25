Киев • УНН
НАБУ и САП сообщили о подозрении двум служащим Волынской таможни за содействие незаконному ввозу техники Apple. Подозреваемые помогали избежать надлежащей уплаты пошлин через пункт пропуска 'Ягодин', что нанесло ущерб на сумму более 53 млн грн.
Двум должностным лицам Волынской таможни сообщили о подозрении по делу на более чем 53 млн грн о провозе через пункт пропуска "Ягодин" техники Apple без надлежащей уплаты пошлин, сообщили в Национальном антикоррупционном бюро в четверг, пишет УНН.
Детали
"НАБУ и САП сообщили о подозрении двум должностным лицам Волынской таможни, действия которых привели к убыткам государству на сумму более 53 млн грн", - сообщили в НАБУ.
По данным следствия, в течение октября - декабря 2020 года служащие таможни способствовали незаконному перемещению через международный пункт пропуска "Ягодин" компьютерной техники Apple без надлежащей уплаты таможенных платежей. Импортируемую продукцию в частности маскировали подержанной сельскохозяйственной техникой и механическим оборудованием.
Всего задокументировано восемь эпизодов, когда служащие таможни умышленно не замечали незаконное перемещение товаров, составляли поддельные документы, вносили в автоматизированную систему таможенного оформления "Инспектор" ложную информацию, чем незаконно минимизировали таможенные платежи.
Действия лиц квалифицированы по ч. 2 ст. 364 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
Следствие продолжается, НАБУ и САП устанавливают других возможных участников преступления.
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