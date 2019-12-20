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С Гладковского сняли электронный браслет

С Гладковского сняли электронный браслет

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Высший антикоррупционный суд разрешил снять электронный браслет из бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского. Об этом журналисту УНН сообщил его адвокат Руслан Волынец.

“Суд принял решение снять браслет”, — сказал Волынец.

По его словам, браслет Гладковскому сняли в Национальной полиции.

Также, адвокат рассказал, что Гладковскому продолжили обязательства, возложенные на него, до 20 февраля 2020 года. В частности, прибывать к детективу, прокурору, следователю, судье по каждому требованию, сдать паспорта для выезда за границу и другие документы, которые дают право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Напомним, Гладковський вышел из СИЗО под залог.

ВАКС 19 октября избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в более 10 млн грн.

Также, 17 октября НАБУ сообщило о задержании бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

18 октября детективами НАБУ сообщено ему о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) и ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Прокуроры ходатайствовали об избрании Гладковскому меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 100 млн грн.

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