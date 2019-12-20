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Із Гладковського зняли електронний браслет

Із Гладковського зняли електронний браслет

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Вищий антикорупційний суд дозволив зняти електронний браслет з колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки та оборони Олега Гладковського. Про це журналісту УНН повідомив його адвокат Руслан Волинець.

«Суд прийняв рішення зняти браслет» , - сказав Волинець.

За його словами, браслет Гладковському зняли в Національній поліції.

Також, адвокат розповів, що Гладковському продовжили зобов’язання, покладені на нього, до 20 лютого 2020 року. А саме, прибувати до детектива, прокурора, слідчого, судді за кожною вимогою, здати паспорти для виїзду за кордон та інші документи, які дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Нагадаємо, Гладковський вийшов з СІЗО під заставу.

ВАКС 19 жовтня обрав запобіжний захід Гладковському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою застави у понад 10 млн грн.

Також, 17 жовтня НАБУ повідомило про затримання колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського за підозрою у зловживанні службовим становищем.

18 жовтня детективами НАБУ повідомлено йому про підозру у вчинені злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем) та ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Прокурори клопотали про обрання Гладковському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 100 млн грн.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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