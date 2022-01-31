Итальянская “Сампдория” арендовала украинского нападающего “Динамо”
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Форвард киевского “Динамо” Владислав Супряга до завершения сезона 2021/2022 будет выступать за итальянскую “Сампдорию”. Об этом сообщают оба клуба, передает УНН.
Детали
Соответствующее арендное соглашение было подписано между итальянским клубом и “Динамо”. При этом “Сампдория” получила право выкупа контракта игрока по завершении аренды.
Стоит отметить, что Супряга провел первый сбор с первой командой “Динамо” в Испании. В этом сезоне Владислав провел 3 матча за киевлян в УПЛ, 1 в Суперкубке и 2 в Лиге чемпионов.
Дополнение
“Сампдория” набрала 20 очков и занимает 16 строчку, ведя борьбу за выживание. От зоны вылета клуб отделяет всего три балла.