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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Шахед-136

Італійська “Сампдорія” орендувала українського нападника “Динамо”

Італійська “Сампдорія” орендувала українського нападника “Динамо”

Київ • УНН

 • 15421 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Форвард київського “Динамо” Владислав Супряга до завершення сезону 2021/2022 виступатиме за італійську “Сампдорію”. Про це повідомляють обидва клуби, передає УНН.

Деталі

Відповідна орендна угода була підписана між італійським клубом та “Динамо”. При цьому “Сампдорія” отримала право викупу контракту гравця по завершенні оренди.

Варто відзначити, що Супряга провів перший збір із першою командою “Динамо” в Іспанії. Цього сезону Владислав провів 3 матчі за киян в УПЛ, 1 у Суперкубку та 2 у Лізі чемпіонів.

Доповнення

“Сампдорія” набрала 20 очок і посідає 16 сходинку, ведучи боротьбу за виживання. Від зони вильоту клуб відділяє лише три бали.

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