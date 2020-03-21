Италия останавливает все промышленное производство не первой необходимости
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о закрытии в стране всех производственных предприятий, не производящих продукцию первой необходимости. Об этом он объявил в субботу вечером на своей странице в Facebook, сообщает УНН.
"Мы решили закрыть во всей Италии всю производственную деятельность, гарантируя только продукцию первой необходимости", - сказал Конте.
"Санитарное чрезвычайное положение перерастает в чрезвычайное экономическое положение, но мы справимся", - добавил глава правительства.
Ограничения не касаются работы продуктовых магазинов и аптек.
Напомним новый рекорд смертности за сутки в Италии, 4825 смертей - в общем, более 53 тысяч - больны.