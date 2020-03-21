Італія зупиняє усе промислове виробництво не першої необхідності
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте оголосив про закриття в країні всіх виробничих підприємств, які не виробляють продукцію першої необхідності. Про це він заявив у суботу ввечері на своїй сторінці в Facebook, повідомляє УНН.
"Ми вирішили закрити по всій Італії всю виробничу діяльність, гарантуючи тільки продукцію першої необхідності", - сказав Конте.
"Санітарний надзвичайний стан переростає в надзвичайний економічний стан, але ми впораємося", - додав глава уряду.
Обмеження не стосуються роботи продуктових магазинів і аптек.
Нагадаємо новий рекорд смертності за добу в Італії, 4 825 смертей - загалом, понад 53 тисячі - хворі.