Пандемія COVID-19: новий рекорд смертності за добу в Італії, 4 825 смертей - загалом, понад 53 тисячі - хворі

КИЇВ. 21 березня. УНН. Кількість померлих в Італії за останню добу від захворювання, викликаного коронавірусом нового типу, склала 793 особи, абсолютний рекорд за час пандемії. Всього з початку спалаху померли майже 5 тисяч осіб, заявив у суботу глава Департаменту цивільного захисту Анджело Борреллі, зазначає УНН з посиланням на видання Corriere della Sera, а також дані Міністерства охорони здоров’я Італії.