Пандемия COVID-19: новый рекорд смертности за сутки в Италии, 4825 смертей - в общем, более 53 тысяч - больны

Общее количество заразившихся коронавируса, по состоянию на 21 марта превысила 53 тысяч человек, в том числе за последние сутки обнаружили более 4 800 новых случаев болезни.

С начала эпидемии умерли 4 825 человек (в том числе за сутки зафиксировали 793 смертей), а 6 072 полностью выздоровели (за сутки — 943 человек).

К примеру 20 марта сообщалось выздоровления 689 человек и смерти 627.

Отметим, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте распространил ограничительные меры, которые ранее были введены в нескольких регионах, на территорию всей страны. Они будут действовать с 10 марта по 3 апреля. Указ об этом опубликован на сайте правительства Италии.

Передвижение по стране отныне разрешено только по работе, для лечения в случае экстренных ситуаций. Школы и университеты закрыты — как и музеи, развлекательные заведения и спортивные клубы. Массовые собрания, включая свадьбы и похороны, запрещены. Спортивные соревнования будут или отменять, или проводить без зрителей. Люди с температурой выше 37,5°C должны оставаться дома и свести к минимуму контакты с окружающими.

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Впоследствии, Конте в обращении к нации 11 марта объявил о введении новых ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Заявление Конте транслировалось в Facebook.

Обращение итальянского премьера к нации:

По всей Италии закрыли большинство магазинов. Исключение сделают только для тех, кто продает предметы первой необходимости, такие как продукты питания и лекарства. Газетные и табачные киоски также будут работать. Кроме того, транспорт, финансовые и производственные учреждения продолжат работу.

Пабы, бары и рестораны будут закрыты в течение всего дня. При этом заведения смогут продолжить работать, доставляя товары на дом.

“Управлять — значит иметь видение на 360 градусов, — сказал Конте в своем обращении. — Этот вызов — теперь мы это уже знаем хорошо — связан со здоровьем граждан. Это вызов, который подвергает жесткому испытанию нашу систему здравоохранения. Но он связан также с поддержкой нашей экономики, нашей производственной сети, состоящей из маленьких и средних предприятий. В решениях, которые я до сих пор принимал, я учитывал вместе со всеми министрами все интересы, все факторы. Я заключил сделку с совестью. На первом месте есть и будет всегда здоровья итальянцев”.

Очередь в супермаркет в Палермо:

Ситуация во Флоренции:

Проверки из-за COVID-19 в Риме: