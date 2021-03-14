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Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября

Италия вакцинирует 80% жителей до конца сентября

Киев  •  УНН

 • 12147 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Власти Италии заявили, что намерены вакцинировать не менее 80% своего населения до конца сентября. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Франческо Паоло Фиглиуоло, генерал армии и новый специальный уполномоченный по вопросам коронавируса, обнародовал национальный план введения 500 тыс. доз вакцины в день.

Около 1,95 миллиона итальянцев, равно лишь 3,8% приемлемого населения, до сих пор получили две вакцины вакцины, вызвало критику общественности относительно медленных темпов развертывания вакцинации.

Поэтому, кроме учреждений здравоохранения, которые уже функционируют как пункты вакцинации, Италия будет использовать военные казармы, производственные площадки, крупные торговые точки, спортзалы, школы и помещения католической церкви.

Чуть меньше 51 миллиона итальянцев имеют право на вакцину, и 60% из них могут быть привиты до конца июля, достигнув первого порога коллективного иммунитета.

Добавим, что Италия зарегистрировала 101 881 смерть с момента возникновения вспышки в стране в феврале 2020 года, что является вторым по величине в Европе после Великобритании и седьмым в мире. На сегодняшний день он сообщил о 3,2 миллиона случаев заражения.

Дополнительно

Patheon Thermo Fischer, часть американской компании Thermo Fischer Scientific, готова начать массовое производство вакцины против COVID-19 в Италии, заявил правительственный источник.

Напомним

Италия из соображений безопасности приостанавливает использование партии вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

На севере Италии, в городе Брешия, ученые обнаружили “нигерийский штамм” коронавируса.

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