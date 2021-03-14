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Італія вакцинує 80% жителів до кінця вересня

Італія вакцинує 80% жителів до кінця вересня

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Влада Італії заявила, що має намір вакцинувати щонайменше 80% свого населення до кінця вересня. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Франческо Паоло Фігліуоло, генерал армії та новий спеціальний уповноважений з питань коронавірусу, оприлюднив національний план введення 500 тисяч доз вакцини на день.

Приблизно 1,95 мільйона італійців, що дорівнює лише 3,8% прийнятного населення, до цього часу отримали дві вакцини вакцини, що викликало критику громадськості щодо повільних темпів розгортання вакцинації.

Тож, окрім закладів охорони здоров’я, які вже функціонують як пункти вакцинації, Італія використовуватиме військові казарми, виробничі майданчики, великі торгові точки, спортзали, школи та приміщення католицької церкви.

Трохи менше 51 мільйона італійців мають право на вакцину, і 60% з них можуть бути щеплені до кінця липня, досягнувши першого порогу колективного імунітету.

Додамо, що Італія зареєструвала 101 881 смерть з моменту виникнення спалаху в країні в лютому 2020 року, що є другим за величиною в Європі після Великобританії та сьомим у світі. На сьогоднішній день він повідомив про 3,2 мільйона випадків зараження.

Додатково

Patheon Thermo Fischer, частина американської компанії Thermo Fischer Scientific, готова розпочати масове виробництво вакцини проти COVID-19 в Італії, заявило урядове джерело.

Нагадаємо

Італія з міркувань безпеки призупиняє використання партії вакцини від коронавірусу британсько-шведської компанії AstraZeneca.

На півночі Італії, в місті Брешія, вчені виявили “нігерійський штам” коронавірусу.

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