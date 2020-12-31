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Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару, который Мадрид считает своим

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Испания и Великобритания согласовали вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара, что позволит избежать “жесткого Brexit” на этой заморской британской территории. Об этом заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя, сообщает El Pais, отмечает УНН.

Испания и Великобритания достигли соглашения по Гибралтару, который Мадрид считает своим

Соглашение было достигнуто по итогам многочасовых переговоров главы испанского внешнеполитического ведомства с британским коллегой Домиником Раабом в режиме видеоконференции.

“Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара”, — сказала Гонсалес.

Глава МИД Испании добавила, что за счет данного соглашения к Гибралтару удастся применять политику и программы ЕС, например, Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, к транспорту.

“Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить „забор“ между двумя территориями”, — уточнила министр.

Справка: Гибралтар — заморская территория Великобритании. Расположена на юге Пиренейского полуострова, у Гибралтарского пролива. На севере имеет сухопутную границу с Испанией (длина — 1,2 км; отделена от испанского города Ла-Линеа-де-ла-Консепсьон нейтральной зоной).

Территориальный спор Испании и Великобритании вокруг Гибралтара продолжался на протяжении нескольких веков. Контроль над стратегической точкой, где проходит путь из Атлантики в Средиземное море, Британия получила в 1713 году.

Ситуация вокруг территории обострилась после начала процесса выхода Великобритании из Евросоюза. В частности, власти Испании грозили заблокировать сделку Лондона и Брюсселя из-за того, что в соглашении не упоминалась тема принадлежности и статуса территории.

Как утверждали источники Reuters, испанский премьер Педро Санчес планировал добиться уступок от Лондона в преддверии региональных выборов в Андалусии — области, с которой граничит Гибралтар. Однако Мадрид согласился снять свои возражения после консультаций Санчеса с главой Евросовета Дональдом Туском.

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