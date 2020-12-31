Іспанія та Велика Британія досягли угоди щодо Гібралтару, який Мадрид вважає своїм

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 4440 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 17002 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 42032 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 90463 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 176559 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 205475 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 180178 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 171521 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115444 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89772 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.5м/с
68%
Популярнi новини

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

10 квітня, 04:20 • 83711 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 100733 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

08:23 • 18195 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44049 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 23828 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 7208 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 204532 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 236032 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 324831 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 487002 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 5368 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 8578 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 44130 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 48077 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 52450 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

Іспанія та Велика Британія досягли угоди щодо Гібралтару, який Мадрид вважає своїм

Київ • УНН

 • 41425 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Іспанія і Велика Британія узгодили питання про перетин кордону в районі Гібралтару, що дозволить уникнути “жорсткого Brexit” на цій заморської британській території. Про це заявила міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя, повідомляє El Pais, зазначає УНН.

Іспанія та Велика Британія досягли угоди щодо Гібралтару, який Мадрид вважає своїм

Угода була досягнута за підсумками багатогодинних переговорів глави іспанського зовнішньополітичного відомства з британським колегою Домініком Раабом в режимі відеоконференції.

“Ми досягли попередньої угоди з Великою Британією, яка буде основою майбутньої угоди між Європейським Союзом і Великою Британією щодо Гібралтару”, — сказала Гонсалес.

Глава МЗС Іспанії додала, що за рахунок цієї угоди до Гібралтару вдасться застосовувати політику і програми ЄС, наприклад, Шенгенську угоду і митний режим стосовно перевезення товарів, до транспорту.

“Шенген застосовується до Гібралтару, що дозволить зняти контроль і усунути „паркан“ між двома територіями”, — уточнила міністерка.

Довідка: Гібралтар — заморська територія Великої Британії. Розташована на півдні Піренейського півострова, біля Гібралтарської протоки. На півночі має сухопутний кордон з Іспанією (довжина — 1,2 км; відділена від іспанського міста Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьон нейтральною зоною).

Територіальна суперечка Іспанії і Великої Британії навколо Гібралтару тривала протягом кількох століть. Контроль над стратегічною точкою, де проходить шлях з Атлантики в Середземне море, Британія отримала в 1713 році.

Ситуація навколо території загострилася після початку процесу виходу Великої Британії з Євросоюзу. Зокрема, влада Іспанії погрожувала заблокувати угоду Лондона і Брюсселя через те, що в угоді не згадувалася тема приналежності і статусу території.

Як стверджували джерела Reuters, іспанський прем’єр Педро Санчес планував домогтися поступок від Лондона напередодні регіональних виборів в Андалусії — області, з якою межує Гібралтар. Однак Мадрид погодився зняти свої заперечення після консультацій Санчеса з главою Євроради Дональдом Туском.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$34.64
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26