Іспанія та Велика Британія досягли угоди щодо Гібралтару, який Мадрид вважає своїм
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Іспанія і Велика Британія узгодили питання про перетин кордону в районі Гібралтару, що дозволить уникнути “жорсткого Brexit” на цій заморської британській території. Про це заявила міністерка закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лайя, повідомляє El Pais, зазначає УНН.
Угода була досягнута за підсумками багатогодинних переговорів глави іспанського зовнішньополітичного відомства з британським колегою Домініком Раабом в режимі відеоконференції.
“Ми досягли попередньої угоди з Великою Британією, яка буде основою майбутньої угоди між Європейським Союзом і Великою Британією щодо Гібралтару”, — сказала Гонсалес.
Глава МЗС Іспанії додала, що за рахунок цієї угоди до Гібралтару вдасться застосовувати політику і програми ЄС, наприклад, Шенгенську угоду і митний режим стосовно перевезення товарів, до транспорту.
“Шенген застосовується до Гібралтару, що дозволить зняти контроль і усунути „паркан“ між двома територіями”, — уточнила міністерка.
Довідка: Гібралтар — заморська територія Великої Британії. Розташована на півдні Піренейського півострова, біля Гібралтарської протоки. На півночі має сухопутний кордон з Іспанією (довжина — 1,2 км; відділена від іспанського міста Ла-Лінеа-де-ла-Консепсьон нейтральною зоною).
Територіальна суперечка Іспанії і Великої Британії навколо Гібралтару тривала протягом кількох століть. Контроль над стратегічною точкою, де проходить шлях з Атлантики в Середземне море, Британія отримала в 1713 році.
Ситуація навколо території загострилася після початку процесу виходу Великої Британії з Євросоюзу. Зокрема, влада Іспанії погрожувала заблокувати угоду Лондона і Брюсселя через те, що в угоді не згадувалася тема приналежності і статусу території.
Як стверджували джерела Reuters, іспанський прем’єр Педро Санчес планував домогтися поступок від Лондона напередодні регіональних виборів в Андалусії — області, з якою межує Гібралтар. Однак Мадрид погодився зняти свої заперечення після консультацій Санчеса з главою Євроради Дональдом Туском.