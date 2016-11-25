Испания решительно поддерживает территориальную целостность Украины - М.Рахой
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Испания решительно поддерживает и всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины. Об этом сказал премьер Испании Мариано Рахой в телефонном разговоре с Президентом Украины Петром Порошенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Как сообщили в пресс-службе, Президент Украины Петр Порошенко поздравил Мариано Рахоя с избранием на должность главы правительства Испании.
Глава Украинского государства поблагодарил за неизменную поддержку официальным Мадридом территориальной целостности и суверенитета Украины. "Испания решительно поддерживает и всегда будет поддерживать территориальную целостность Украины", - подчеркнул Мариано Рахой.
В пресс-службе отметили, что П.Порошенко высоко оценил позитивное голосование Испании во время рассмотрения в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму.
"М.Рахой подтвердил, что Испания всегда будет предоставлять содействие Украине в реализации ее евроинтеграционных стремлений, в частности выступает за скорейшее завершение процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также немедленное предоставление украинским гражданам безвизового режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, стороны договорились активизировать усилия для подписания в ближайшее время соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС.
Собеседники также высказались за дальнейшее углубление двустороннего политического диалога между Украиной и Испанией и обсудили перспективы обмена визитами.