Іспанія рішуче підтримує територіальну цілісність України - М.Рахой
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Іспанія рішуче підтримує і завжди буде підтримувати територіальну цілісність України. Про це сказав прем'єр Іспанії Маріано Рахой у телефонній розмові із Президентом України Петром Порошенком, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Президент України Петро Порошенко привітав Маріано Рахоя з обранням на посаду Глави уряду Іспанії.
Глава Української держави подякував за незмінну підтримку офіційним Мадридом територіальної цілісності та суверенітету України. “Іспанія рішуче підтримує і завжди буде підтримувати територіальну цілісність України”, — підкреслив Маріано Рахой.
У прес-службі відзначили, що П.Порошенко високо оцінив позитивне голосування Іспанії під час розгляду у Третьому комітеті Генеральної Асамблеї ООН резолюції щодо порушення прав людини в Криму.
"М.Рахой підтвердив, що Іспанія завжди надаватиме сприяння Україні у реалізації її євроінтеграційних прагнень, зокрема виступає за швидке завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також негайне надання українським громадянам безвізового режиму", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-служби, сторони домовилися активізувати зусилля для підписання найближчім часом Угоди про спільний авіаційний простір між Україною та ЄС.
Співрозмовники також висловилися за подальше поглиблення двостороннього політичного діалогу між Україною та Іспанією і обговорили перспективи обміну візитами.