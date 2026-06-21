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Испания разгромила Саудовскую Аравию после осечки с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Киев • УНН

 • 118 просмотра

Сборная Испании одержала первую победу на ЧМ-2026, разгромив Саудовскую Аравию 4:0. Ламин Ямаль забил первый гол на мундиале, а Микель Оярсабаль оформил дубль.

Испания разгромила Саудовскую Аравию после осечки с Кабо-Верде на ЧМ-2026

Сборная Испании одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв Саудовскую Аравию со счетом 4:0. После нулевой ничьей с Кабо-Верде испанцы полностью доминировали на поле и не оставили сопернику шансов, пишет УНН.

Детали

Счет уже на 10-й минуте открыл 18-летний вингер "Барселоны" Ламин Ямаль после передачи Микеля Оярсабаля. Для молодого футболиста этот гол стал первым на мундиале.

Героем первого тайма стал Оярсабаль. Нападающий сборной Испании отличился дважды – на 21-й и 24-й минутах, фактически решив судьбу матча еще до перерыва.

Саудовцы впервые пробили по воротам в конце игры

В начале второго тайма преимущество испанцев стало еще больше. После удара Марка Кукурельи мяч от голкипера Мухаммеда аль-Увайса отскочил в защитника Хасана аль-Тамбакти и оказался в воротах – 4:0.

Сборная Саудовской Аравии почти не владела мячом и нанесла первый удар в створ ворот соперника лишь за несколько минут до финального свистка.

Во втором матче группы H встретятся сборные Уругвая и Кабо-Верде.

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Степан Гафтко

Спорт