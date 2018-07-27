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Исмаили дисквалифицировали за поведение в игре за Суперкубок Украины

Исмаили дисквалифицировали за поведение в игре за Суперкубок Украины

Киев  •  УНН

 • 8577 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. В рамках заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины стал известным вердикт относительно инцидента во время встречи за Суперкубок Украины между игроками "Динамо" и "Шахтера", сообщает УНН со ссылкой на ФФУ.

В компенсированное время поединка произошла потасовка за которую защитник "горняков" Исмаили получил удаление, а защитник киевлян Бурда только желтую карточку от главного рефери Константина Труханова.

"При рассмотрении дела Исмаили во внимание взято следующее. Во-первых, раньше подобных грубых нарушений у этого игрока не было. Во-вторых, противостояние "Динамо" и "Шахтера" являются наиболее популярными среди болельщиков поединками и украшением нашего чемпионата. Поэтому среди прочего важно, чтобы команды провели эти матчи в сильнейших составах. "Шахтер", в частности, направил в КДК письмо, где настаивал на дисквалификации двух игроков "Динамо" - Томаша Кенджоры и Тамаша Кадара. Эти два футболиста толкали игрока ФК "Шахтер" Андрея Тотовицкого, когда тот лежал на газоне в конце матча. Между прочим, несмотря на то, что игра не была остановлена ​​(мяч находился в руках голкипера "Динамо") такие действия футболистов требовали не только наказание самих игроков, но и назначения 11-метрового удара", - говорится в сообщении КДК ФФУ.

Окончательное решение выглядит следующим образом.

"Мы по несколько раз просмотрели все имеющиеся видео. Но, к сожалению, видео, которое бы помогло установить четкую и подробную картину схватки, нет. Поэтому, повторюсь, после тщательного изучения всех имеющихся материалов дела КДК ФФУ решил отстранить Исмаили на две игры но не принимать во внимание письмо ФК "Шахтер", в котором клуб требует отстранения двух игроков ФК "Динамо" Киев минимум на три матча", - говорится в письме.

Напомним, что Суперкубок Украины-2018 достался "Динамо", которое победило 1:0.

Украинские Национальные Новости

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