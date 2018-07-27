Ісмаїлі дискваліфікували за поведінку у грі за Суперкубок України

В компенсований час поєдинку сталася штовханина за яку захисник "гірників" Ісмаїлі отримав вилучення, а оборонець киян Бурда тільки жовту картку від головного рефері Костянтина Труханова.

"При розгляді справи Ісмаїлі до уваги взято наступне. По-перше, раніше подібних грубих порушень у цього гравця не було. По-друге, протистояння "Динамо" та "Шахтаря" є найбільш популярними серед вболівальників поєдинками і окрасою нашого чемпіонату. Тому серед іншого важливо, щоб команди провели ці матчі у найсильніших складах. "Шахтар", зокрема, спрямував до КДК листа, де наполягав на дискваліфікації двох гравців "Динамо" — Томаша Кенджори та Тамаша Кадара. Ці два футболісти штовхали гравця ФК "Шахтар" Андрія Тотовицького, коли той лежав на газоні наприкінці матчу. Між іншим, зважаючи на те, що гра не була зупинена (м’яч знаходився в руках голкіпера "Динамо") такі дії футболістів вимагали не лише покарання самих гравців, але і призначення 11-метрового удару", - сказано у повідомленні КДК ФФУ.

Остаточне рішення виглядає наступним чином.

"Ми по декілька разів переглянули всі наявні відео. Але, на жаль, відео, яке б допомогло встановити чітку і детальну картину сутички, немає. Тому, повторююсь, після ретельного вивчення усіх наявних матеріалів справи КДК ФФУ вирішив відсторонити Ісмаїлі на дві гри та не брати до уваги лист ФК "Шахтар", в якому клуб вимагає відсторонення двох гравців ФК "Динамо" Київ мінімум на три матчі", - сказано у листі.

Нагадаємо, що Суперкубок України-2018 дістався "Динамо", які перемогли 1:0.