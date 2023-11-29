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Искатели убежища: в МВД Британии признали, что не знают о местонахождении 17 тыс. человек

Киев  •  УНН

29 ноябрь 2023, 16:25  •  13450 просмотра

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Министерство внутренних дел Великобритании отозвало тысячи заявлений о предоставлении убежища по той причине, что люди не ответили на два последовательных запроса на собеседование.

Представители Министерства внутренних дел Великобритании признали, что не знают о местонахождении более 17 тысяч человек, которые подавали заявки на поиск убежища. Об этом сообщили BBC, пишет УНН.

Детали

Министерство внутренних дел отозвало тысячи заявлений о предоставлении убежища по той причине, что люди не ответили на два последовательных запроса на собеседование. Когда заявка отозвана, это означает, что она больше не подается на рассмотрение и если истец остается в Великобритании, он находится там нелегально.

Таким образом с декабря прошлого года иски просителей убежища отменялись 17 316 раз.

Отвечая на вопрос, вернулись ли некоторые из этих людей на родину, Саймон Ридли, старший государственный служащий министерства внутренних дел, ответил, что не знает.

Напомним

Весной сообщалось, что Великобритания ожидает, что в этом году до 56 000 иммигрантов прибудут на небольших лодках к ее берегам. 

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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