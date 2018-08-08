Ирландец две недели продержал выигрышный лотерейный билет в машине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Житель графства Оффали (Ирландия) выиграл 500 тыс. евро в лотерею, передает УНН со ссылкой на местное издание IrishExaminer.
Победитель признался, что приобрел выигрышный билет на одной из заправок города Идендерри.
"Порядка двух недель билет пролежал в солнцезащитном козырьке моей машины. И даже узнав о выигрыше, мне было трудно поверить в победу", - рассказал он.
Счастливчик добавил, что планирует приобрести новую машину. Остаток денег ирландец планирует оставить на будущее.
Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.
Например, лотерейный миллионер Александр Древаль (Черкасская область) планирует приобрести детям жилье. А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть лотерейного выигрыша на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.
Это всего две истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 299. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.