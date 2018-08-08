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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 15309 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 77142 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 118900 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 126789 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166161 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152297 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140278 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118296 просмотра

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Ирландец две недели продержал выигрышный лотерейный билет в машине

Ирландец две недели продержал выигрышный лотерейный билет в машине

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Житель графства Оффали (Ирландия) выиграл 500 тыс. евро в лотерею, передает УНН со ссылкой на местное издание IrishExaminer.

Победитель признался, что приобрел выигрышный билет на одной из заправок города Идендерри.

"Порядка двух недель билет пролежал в солнцезащитном козырьке моей машины. И даже узнав о выигрыше, мне было трудно поверить в победу", - рассказал он.

Счастливчик добавил, что планирует приобрести новую машину. Остаток денег ирландец планирует оставить на будущее.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Большую часть денег они тратят на улучшение своего быта и отдых с семьей.

Например, лотерейный миллионер Александр Древаль (Черкасская область) планирует приобрести детям жилье. А домохозяйка из Черкасской области Ирина Здиорук решила потратить часть лотерейного выигрыша на ремонт в доме, лечение, автомобиль и долгожданный отпуск.

Это всего две истории счастливых обладателей лотерейных выигрышей “Лото-Забава”. Всего же их 299. Именно стольким украинским игрокам повезло сорвать куш в один миллион гривен и больше в этой лотерее компании “М.С.Л.”.

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