Ірландець два тижні протримав виграшний лотерейний квиток в машині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Житель графства Оффалі (Ірландія) виграв 500 тис. євро в лотерею, передає УНН з посиланням на місцеве видання IrishExaminer.
Переможець зізнався, що придбав виграшний квиток на одній із заправок міста Ідендеррі.
"Близько двох тижнів квиток пролежав в сонцезахисному козирку моєї машини. І навіть коли я дізнався про виграш, мені було важко повірити в перемогу", - розповів він.
Щасливчик додав, що планує придбати нову машину. Залишок грошей ірландець планує залишити на майбутнє.
Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Більшу частину грошей вони витрачають на поліпшення свого побуту і відпочинок із сім'єю.
Наприклад, лотерейний мільйонер Олександр Древаль (Черкаська область) планує придбати дітям житло. А домогосподарка з Черкаської області Ірина Здіорук вирішила витратити частину лотерейного виграшу на ремонт в будинку, лікування, автомобіль і довгоочікувану відпустку.
Це всього дві історії щасливих володарів лотерейних виграшів "Лото-Забава". Всього ж їх 299. Саме стільком українським гравцям пощастило зірвати куш в один мільйон гривень і більше в цій лотереї компанії "М.С.Л.".