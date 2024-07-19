Киев • УНН
Ирине Фарион провели операцию после огнестрельного ранения головы. Она находится в реанимации в критическом состоянии, врачи борются за ее жизнь.
Ирине Фарион провели операцию первичной обработки головы и перевели в реанимацию. Врачи продолжают бороться за ее жизнь. Об этом рассказала руководитель анестезиологической службы Первого ТМО Львова Матолинец, передает УНН.
Детали
Сегодня около 20.00 в отделение неотложной медицинской помощи поступила Ирина Фарион в критическом состоянии и с признаками открытого проникающего огнестрельного ранения головы. Состояние критическое. Глубокая мозговая кома, искусственная вентиляция дегень.Пациентке сразу проведения компьютерная томография всего лета и взято в операционную
Все необходимые силы Нацполиции и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства преступления: Зеленский о покушении на Ирину Фарион19 июля 2024, 18:06 • 39860 просмотров