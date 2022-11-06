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Иран осуществил запуск ракеты-носителя спутника

Иран осуществил запуск ракеты-носителя спутника

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Революционная гвардия Ирана провела испытание новой ракеты со спутником, сообщили государственные СМИ, передает УНН.

Цитата

"Летние испытания этого спутника-носителя с твердотопливным двигателем... успешно завершены", - сообщило государственное информационное агентство IRNA.

Детали

Ghaem 100, первая иранская трехступенчатая ракета-носитель, сможет выводить спутники весом 80 кг на орбиту в 500 км от поверхности земли, сообщает IRNA.

Глава аэрокосмического подразделения Революционной гвардии Амирали Гаджизаде, разработавший Ghaem 100, заявил, что ракета будет использоваться для запуска иранского спутника Nahid для министерства связи, сообщают государственные СМИ.

В сообщениях говорится, что в ходе операции была испытана первая суборбитальная степень ракеты.

Дополнение

Иран, имеющий одну из крупнейших ракетных программ на Ближнем Востоке, за последние несколько лет совершил несколько неудачных запусков спутников.

Резолюция ООН в 2015 году призвала Иран удерживаться сроком до восьми лет от работ над баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия, с согласия с шестью мировыми государствами.

Иран заявляет, что никогда не занимался разработкой ядерного оружия, и поэтому резолюция не распространяется на его баллистические ракеты, которые Тегеран назвал важной силой сдерживания и ответного удара.

Тогдашний президент Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты с ядерного соглашения в 2018 году. Администрация президента Джо Байдена пыталась договориться о возвращении Ирана в пакт, но недавно заявила, что сейчас отложила дипломатию, поскольку Тегеран поставил беспилотники в россию для использования в войне против Украины.

Иран впервые признал в субботу, что он поставил Москве беспилотники, но сказал, что они были отправлены до войны. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Тегеран во лжи, заявив, что ВСУ ежедневно сбивают не менее 10 беспилотных летательных аппаратов.

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