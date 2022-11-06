Іран здійснив запуск ракети-носія супутника

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"Літні випробування цього супутника-носія з твердопаливним двигуном... успішно завершені", - повідомило державне інформаційне агентство IRNA.

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Ghaem 100, перша іранська триступенева ракета-носій, зможе виводити супутники вагою 80 кг на орбіту за 500 км від поверхні землі, повідомляє IRNA.

Голова аерокосмічного підрозділу Революційної гвардії Аміралі Гаджізаде, який розробив Ghaem 100, заявив, що ракета використовуватиметься для запуску іранського супутника Nahid для міністерства зв'язку, повідомляють державні ЗМІ.

У повідомленнях йдеться, що в ході операції було випробувано перший суборбітальний ступінь ракети.

Доповнення

Іран, який має одну з найбільших ракетних програм на Близькому Сході, за останні кілька років здійснив кілька невдалих запусків супутників.

Резолюція ООН 2015 року закликала Іран утримуватись на строк до восьми років від робіт над балістичними ракетами, призначеними для доставки ядерної зброї, за згодою з шістьма світовими державами.

Іран заявляє, що ніколи не займався розробкою ядерної зброї, і тому резолюція не поширюється на його балістичні ракети, які Тегеран назвав важливою силою стримування та удару у відповідь.

Тодішній президент Дональд Трамп вивів Сполучені Штати з ядерної угоди у 2018 році. Адміністрація президента Джо Байдена намагалася домовитися про повернення Ірану до пакту, але нещодавно заявила, що зараз відклала дипломатію, оскільки Тегеран поставив безпілотники до росії для використання у війні проти України.

Іран вперше визнав у суботу, що він поставив Москві безпілотники, але сказав, що їх було відправлено до війни. Президент України Володимир Зеленський звинуватив Тегеран у брехні, заявивши, що ЗСУ щодня збивають щонайменше 10 безпілотних літальних апаратів.