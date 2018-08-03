Иран заявил о ключевой роли Китая в спасении ядерной сделки
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в пятницу заявил, что Китай "играет ключевую роль" в спасении многостороннего ядерного соглашения после того, как Соединенные Штаты вышли из него ранее в этом году. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.
"Роль Китая в реализации ядерного соглашения, в выполнении ядерного соглашения и в настоящее время в поддержании ядерного соглашения будет иметь решающее значение", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из соглашения 2015 года в мае.
Напомним, администрация Трампа заявила, что хочет сократить экспорт иранской нефти до нуля к 4 ноября, большинство аналитиков считают достижение такой цели маловероятным. Так, представители правительства США посещают столицы различных стран, чтобы попытаться заставить отказаться от иранской нефти к началу ноября, когда действие санкций США должно возобновиться. Китай, по сообщениям СМИ, отказал США в сокращении импорта нефти из Ирана.