Иран заявил о ключевой роли Китая в спасении ядерной сделки

"Роль Китая в реализации ядерного соглашения, в выполнении ядерного соглашения и в настоящее время в поддержании ядерного соглашения будет иметь решающее значение", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп заявил о решении выйти из соглашения 2015 года в мае.

Напомним, администрация Трампа заявила, что хочет сократить экспорт иранской нефти до нуля к 4 ноября, большинство аналитиков считают достижение такой цели маловероятным. Так, представители правительства США посещают столицы различных стран, чтобы попытаться заставить отказаться от иранской нефти к началу ноября, когда действие санкций США должно возобновиться. Китай, по сообщениям СМИ, отказал США в сокращении импорта нефти из Ирана.