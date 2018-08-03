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Іран заявив про ключову роль Китаю у порятунку ядерної угоди

Іран заявив про ключову роль Китаю у порятунку ядерної угоди

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф в п'ятницю заявив, що Китай "грає ключову роль" у порятунку багатосторонньої ядерного угоди після того, як Сполучені Штати вийшли з неї раніше цього року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.

"Роль Китаю в реалізації ядерної угоди, у виконанні ядерної угоди і наразі у підтримці ядерної угоди матиме вирішальне значення", - сказав він.

Президент США Дональд Трамп заявив про рішення вийти з угоди 2015 року в травні.

Нагадаємо, адміністрація Трампа заявила, що хоче скоротити експорт іранської нафти до нуля до 4 листопада, більшість аналітиків вважають досягнення такої мети малоймовірною. Так, представники уряду США відвідують столиці різних країн, щоб спробувати змусити відмовитися від іранської нафти до початку листопада, коли дія санкцій США має відновитися. Китай, за повідомленнями ЗМІ, відмовив США в скороченні імпорту нафти з Ірану.

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