Иран запланировал наращивать обогащение урана
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Иран близок к запуску завода, на котором может построить больше центрифуг для обогащения урана. Об этом со ссылкой на объявление Тегерана сообщает Радио Свобода, передает УНН.
Иран сделал такое заявление на следующий день после того, как сообщил об иске в Международный суд против США в ответ на решение президента Дональда Трампа выйти из ядерной сделки 2015 года и повторно ввести санкции против Тегерана.
Верховный лидер аятолла Али Хаменеи и другие сторонники жесткой линии в Иране поставили под сомнение, следует ли Ирану продолжать выполнять свои обязательства по соглашению с мировыми державами после решения Трампа. По условиям соглашения 2015 года, которое также было подписано Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Европейским Союзом, Тегеран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на облегчение международных санкций.
Хаменеи в прошлом месяце заявил, что его страна готовится увеличить мощность обогащения урана на ядерном объекте в Натанзе. Вице-президент Али Акбар Салехи, который возглавляет иранскую организацию по атомной энергии, заявил, что Иран будет продолжать придерживаться ядерной сделки, а активизация ядерной деятельности будет оставаться в пределах, установленных соглашением.
Представитель МАГАТЭ сообщил, что организация знает о заявлении Ирана, но не имеет комментариев по этому поводу.
Напомним, США могут ввести пошлины на импорт урана из-за рубежа.