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Іран запланував нарощувати збагачення урану

Іран запланував нарощувати збагачення урану

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 липня. УНН. Іран близький до запуску заводу, на якому може побудувати більше центрифуг для збагачення урану. Про це з посиланням на оголошення Тегерана повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.

Іран зробив таку заяву на наступний день після того, як повідомив про позов до Міжнародного суду проти США у відповідь на рішення президента Дональда Трампа вийти з ядерної угоди 2015 року та повторно запровадити санкції проти Тегерана.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та інші прихильники жорсткої лінії в Ірані поставили під сумнів, чи слід Ірану продовжувати виконувати свої зобов’язання за угодою зі світовими державами після рішення Трампа. Згідно з умовами угоди 2015 року, яка також була підписана Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією, Китаєм та Європейським Союзом, Тегеран погодився обмежити свою ядерну програму в обмін на полегшення міжнародних санкцій.

Хаменеї минулого місяця заявив, що його країна готується збільшити потужність збагачення урану на ядерному об'єкті в Натанзі. Віце-президент Алі Акбар Салехі, який очолює іранську організацію з атомної енергії, заявив, що Іран продовжуватиме дотримуватися ядерної угоди, а активізація ядерної діяльності залишатиметься в межах, встановлених угодою.

Представник МАГАТЕ повідомив, що організація знає про заяву Ірану, але не має коментарів з цього приводу.

Нагадаємо, США можуть ввести мита на імпорт урану з-за кордону.

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