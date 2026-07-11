Иран восстанавливает ядерные объекты после ударов США - CNN
Киев • УНН
CNN получила спутниковые снимки, которые указывают на вероятное восстановление Ираном ядерных объектов после ударов армии США. Это ставит под сомнение соблюдение Тегераном меморандума с США.
Иран, вероятно, восстанавливает свои ядерные объекты после ударов армии США. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, полученные и проанализированные CNN в сотрудничестве с Институтом науки и международной безопасности, сообщает УНН.
Детали
Отмечается, что эта деятельность вызывает вопросы относительно того, нарушил ли Иран меморандум о взаимопонимании, подписанный с США в конце июня - еще до того, как президент США Дональд Трамп "сигнализировал о его завершении, нанеся новые удары по стране".
В частности, речь идет об объекте в поселке Парчин под Тегераном и объекте, известном как "Гора Пиксакс".
Напомним
Накануне президент Трамп заявил, что США согласились на просьбу Ирана продолжить переговоры, но подтвердил, что прекращение огня больше не действует. На этой неделе США наносили удары по Ирану после атак в Ормузском проливе.
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