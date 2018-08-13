Иран представил баллистическую ракету нового поколения

Ракету представил на церемонии в Тегеране в понедельник министр обороны страны Амир Хатами.

Министр сказал, что ракеты "Fateh" успешно испытаны. Массовое производство новой ракеты поможет Ирану добиться больших успехов в наращивании обороноспособности и быть сдерживающей силой, добавил он.

Он также подчеркнул, что иранские вооруженные силы никогда не откажутся от планов по продвижению ракетной промышленности и расширения возможностей иранских ракет.

Ранее СМИ сообщали, что США зафиксировали первый в этом году испытания Ираном баллистической ракеты.