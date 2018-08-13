Иран представил баллистическую ракету нового поколения
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. Министерство обороны Ирана представило отечественную баллистическую ракету нового поколения под названием "Fateh" ("Завоеватель"). Об этом в понедельник сообщает иранское агентство Tasnim, передает УНН.
Ракету представил на церемонии в Тегеране в понедельник министр обороны страны Амир Хатами.
Министр сказал, что ракеты "Fateh" успешно испытаны. Массовое производство новой ракеты поможет Ирану добиться больших успехов в наращивании обороноспособности и быть сдерживающей силой, добавил он.
Он также подчеркнул, что иранские вооруженные силы никогда не откажутся от планов по продвижению ракетной промышленности и расширения возможностей иранских ракет.
Ранее СМИ сообщали, что США зафиксировали первый в этом году испытания Ираном баллистической ракеты.