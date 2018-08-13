Іран представив балістичну ракету нового покоління
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство оборони Ірану представило вітчизняну балістичну ракету нового покоління під назвою "Fateh" ("Завойовник"). Про це в понеділок повідомляє іранське агентство Tasnim, передає УНН.
Ракету представив на церемонії в Тегерані в понеділок міністр оборони країни Амір Хатамі.
Міністр сказав, що ракети "Fateh" успішно випробувані. Масове виробництво нової ракети допоможе Ірану досягти великих успіхів у нарощуванні обороноздатності і бути стримуючою силою, додав він.
Він також підкреслив, що іранські збройні сили ніколи не відмовляться від планів із просування ракетної промисловості та розширення можливостей іранських ракет.
Раніше ЗМІ повідомляли, що США зафіксували перші цього року випробування Іраном балістичної ракети.