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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Иран пообещал ответить на новые санкции ЕС

Киев • УНН

 • 1063973 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Иран пообещал, что отреагирует на новые санкции, введенные Европейским союзом и Великобританией. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Иран пообещал ответить на новые санкции ЕС

Цитата

«Действия Европейского союза и британского режима являются признаком их умственной неспособности правильно понять реалии Ирана, а также их замешательства в отношении власти Исламской республики», - заявил официальный представитель министерства иностранных дел Нассер Канаани.

Детали

Он сказал, что Иран «оставляет за собой право ответить взаимностью на такую неудачную политику и вскоре объявит список новых санкций против нарушителей прав человека и сторонников терроризма в Европейском союзе и Англии».

Представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что новые санкции являются признаком «отчаяния, разочарования и ярости ЕС и Великобритании».

Контекст

ЕС ввел четвертый раунд санкций против Тегерана с начала протестов, включив еще 37 иранских чиновников и организаций в черный список с замораживанием активов и запретом на выдачу виз.

Блок нацелился на министра спорта и командование Корпуса стражей исламской революции, идеологического подразделения иранских вооруженных сил, в 12 регионах страны, а также на законодателей и высокопоставленных представителей государственных СМИ.

В тот же день Великобритания ввела санкции в отношении пяти иранских чиновников, расширив свой черный список до 50 человек и организаций, которые, по ее мнению, причастны к протестам.

Судебная система Ирана приговорила к смертной казни в общей сложности 18 человек в связи с протестами. Четверо уже казнены, что вызвало широкое международное возмущение.

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